متظاهرون يحتجون على نتائج الانتخابات ويقتحمون المنطقة الخضراء من جديد

تجمع متظاهرون يوم الجمعة أمام بوابات المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة ببغداد للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات العراقية.

وتجمع المتظاهرون الرافضون لنتائج الانتخابات عند خيم الاعتصام أمام بوابة المنطقة الخضراء قرب الجسر المعلق وأيضا عند البوابة القريبة من وزارة التخطيط وهم يهتفون بشعارات تطالب بالقصاص من المتلاعبين بنتائج الانتخابات العراقية وبإلغائها، فيما تسلق متظاهرون آخرون الجدار الخرساني العازل بين القوات الأمنية والمتظاهرين وقاموا بإسقاط أجزاء منه.

ونشرت السلطات العراقية قواتها في محيط مكان التظاهر كما أغلقت جسر الجمهورية للحد من تدفق المتظاهرين.

المصدر: رابتلي