فرقاطة روسية تطلق صاروخ "أوران" في بحر البلطيق

نفذ طاقم فرقاطة "ستويكي" التابعة لأسطول البلطيق الروسي مناورات بإطلاق صاروخ "أوران" المضاد للسفن خلال التدريبات في بحر البلطيق.

كما أطلق طاقم الفرقاطة القذائف من منظومة المدفعية A-190 في إطار التدريبات على الدفاع الجوي للسفينة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية