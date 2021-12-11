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فرقاطة روسية تطلق صاروخ "أوران" في بحر البلطيق

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نفذ طاقم فرقاطة "ستويكي" التابعة لأسطول البلطيق الروسي مناورات بإطلاق صاروخ "أوران" المضاد للسفن خلال التدريبات في بحر البلطيق.

كما أطلق طاقم الفرقاطة القذائف من منظومة المدفعية A-190 في إطار التدريبات على الدفاع الجوي للسفينة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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