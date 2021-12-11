اختطف في 4 من عمره.. لم شمل الزوجين مع ابنهما بعد 14 عاما من البحث

بعد 14 عامًا من عمليات البحث التقى زوجان صينيان مع ابنهما المراهق الذي اختطف عندما كان في 4 من عمره.

واختطف سون تشو البالغ من العمر الآن 18 عامًا في مدينة شنتشن الصينية عام 2007، لكن والديه لم يفقدا الأمل في لم الشمل معه، حتى التقت العائلة أخيرا بكاملها في 6 ديسمبر.

المصدر: وكالات