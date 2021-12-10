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وزير الخارجية الإسرائيلي يعيد آثارا مهربة إلى القاهرة

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سلّم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى نظيره المصري سامح شكري 95 قطعة أثرية مصرية سبق تهريبها بشكل غير قانوني إلى إسرائيل، وذلك ضمن زيارته إلى القاهرة يوم الخميس.

ومن بين الآثار المهربة وثائق بردية ولوحان من الحجر كُتب عليهما بالهيروغليفية وقطعة من تابوت.

المصدر: رابتلي

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