تشييع جثامين 41 أيزيديا قتلهم داعش بعد انتشالها من مقابر جماعية في سنجار

شُيّعت يوم الخميس في كوجو بمحافظة سنجار جثامين 41 أيزيديا من ضحايا تنظيم داعش بعد انتشال جثثهم مؤخرا من مقابر جماعية شمال العراق.

وهاجم داعش قضاء سنجار والمناطق المحيطة بها في أوائل أغسطس 2014 واختطف 6417 أيزيديا، بعد سيطرة التنظيم على الموصل في يونيو من نفس العام.

ونزح ما لا يقل عن 200 ألف إيزيدي في شمال العراق، حيث يعيش معظمهم في مخيمات مكتظة، فيما تفيد منظمات حقوق الإنسان بأن قرابة 2600 امرأة وفتاة أيزيدية ما زلن في عداد المفقودين.

واعتبرت العديد من هيئات الأمم المتحدة والبرلمانات الأوروبية الجرائم المرتكبة ضد الأيزيديين العراقيين إبادة جماعية.

المصدر: رابتلي