استقبال مبهر ومهيب لولي العهد السعودي في المنامة

نظمت مراسم الاستقبال الرسمية المهيبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة وذلك عقب وصوله إلى المملكة في زيارة رسمية يوم الخميس.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه "أجريت لسمو ولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني، وتم استعراض حرس الشرف، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بسمو ولي العهد".

المصدر: وكالات