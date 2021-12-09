مصرع امرأة داخل سيارة عالقة في نهر قرب شلالات نياغارا

استخدمت فرق الإنقاذ لخفر السواحل الأمريكي مروحية لانتشال جثة امرأة عالقة داخل سيارة سقطت في أحد الأنهار الواقعة بالقرب من شلالات نياغارا يوم الأربعاء.

وكانت درجة حرارة الماء في الشلال حوالي 6 درجات مئوية، عندما وصل فريق الإنقاذ إلى مكان الحادث. وفتح تحقيقا لتحديد أسباب سقوط السيارة في النهر.

المصدر: رابتلي