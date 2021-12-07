مراسم الاستقبال الرسمية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقصر العلم في سلطنة عمان
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نظمت مراسم الاستقبال الرسمية اليوم الثلاثاء بقصر العلم العامر في مسقط لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد وصوله إلى عمان وهي المحطة الأولى ضمن جولته إلى دول الخليج العربية.
وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، في استقبال محمد بن سلمان لدى وصول سيارته إلى ساحة قصر العلم العامر حيث عزف حرس الشرف السلام الوطني للبلدين وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية.
المصدر: وكالات
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