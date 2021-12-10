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شرطي يتفادى اصطدام مركبة به بمهارة فائقة

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تظهر لقطات كاميرا مراقبة نجاة شرطي وسائق من حادث تصادم مروع بسيارة خارجة عن السيطرة.

وكان ضابط شرطة في ولاية أيداهو الأمريكية قد يساعد سائق سيارة عندما لاحظ فجأة شاحنة مسرعة خارجة عن السيطرة تتجه نحوهما وسارع لتفادي الاصطدام بها في آخر لحظة بفضل رد فعله السريع المميز. 

المصدر: رابتلي

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