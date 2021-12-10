شرطي يتفادى اصطدام مركبة به بمهارة فائقة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwks
تظهر لقطات كاميرا مراقبة نجاة شرطي وسائق من حادث تصادم مروع بسيارة خارجة عن السيطرة.
وكان ضابط شرطة في ولاية أيداهو الأمريكية قد يساعد سائق سيارة عندما لاحظ فجأة شاحنة مسرعة خارجة عن السيطرة تتجه نحوهما وسارع لتفادي الاصطدام بها في آخر لحظة بفضل رد فعله السريع المميز.
المصدر: رابتلي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.