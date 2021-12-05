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شاهد.. حيوان ألبكة يشارك في مسيرة ضد قيود كوفيد في بروكسل

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أظهرت مشاهد من شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل مشاركة حيوان ألبكة في مسيرة احتجاج ضد تشديد قيود كورونا، حيث أحضرته إحدى المشاركات في المظاهرة.

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المئات يخرجون في مسيرة معارضة لقيود كورونا في بروكسل (فيديو)
المئات يخرجون في مسيرة معارضة لقيود كورونا في بروكسل (فيديو)

المصدر: أ.ب.

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