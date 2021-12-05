شاهد.. حيوان ألبكة يشارك في مسيرة ضد قيود كوفيد في بروكسل

أظهرت مشاهد من شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل مشاركة حيوان ألبكة في مسيرة احتجاج ضد تشديد قيود كورونا، حيث أحضرته إحدى المشاركات في المظاهرة.

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المصدر: أ.ب.