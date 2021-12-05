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إنارة شجرة عيد الميلاد في بيت لحم

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شهدت ساحة المهد في مدينة بيت لحم مساء السبت 4 ديسمبر إنارة الأضواء في شجرة عيد الميلاد الكبيرة وإطلاق الألعاب النارية في أجواء احتفالية.

المصدر: أ.ب.

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