شاهد بالفيديو.. مروحية تنقل مسيرة سقطت في منطقة كوهرنك غرب إيران

نشرت قنوات محلية تابعة للإذاعة والتلفزيون الإيراني، مقطع فيديو لطائرة مروحية تحاول نقل مسيرة سقطت في قرية ميهه في منطقة كوهرنك غرب البلاد.

وأكد مسؤول بمدينة كوهرنك صحة الفيديو المنشور في شبكات التواصل الاجتماعي، لكنه لم يذكر أية تفاصيل.

المصدر: RT