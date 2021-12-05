 
مباشر

شاهد بالفيديو.. مروحية تنقل مسيرة سقطت في منطقة كوهرنك غرب إيران

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvyk

نشرت قنوات محلية تابعة للإذاعة والتلفزيون الإيراني، مقطع فيديو لطائرة مروحية تحاول نقل مسيرة سقطت في قرية ميهه في منطقة كوهرنك غرب البلاد.

وأكد مسؤول بمدينة كوهرنك صحة الفيديو المنشور في شبكات التواصل الاجتماعي، لكنه لم يذكر أية تفاصيل.

المصدر: RT

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا