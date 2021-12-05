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حادث سير يتحول إلى "مهرجان ألعاب نارية"

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حادث سير يتحول إلى
Sputnik
صورة من الأرشيف
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قالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، إن النيران اشتعلت في شاحنة محملة بالألعاب النارية، على طريق السيارات السريع في مقاطعة أكمولا في شمال البلاد.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "في الساعة 21.26 (18.26 بتوقيت موسكو) اشتعلت النيران في شاحنة نصف مقطورة من طراز داف كانت محملة بالألعاب النارية، وذلك عند الكيلومتر 212 من طريق نور سلطان - شتشوتشينسك السريع، وبلغت مساحة الحريق 30 مترا مربعا.

وشدد البيان على أن كابينة الشاحنة لم تتضرر جراء الحريق، واحترقت نصف المقطورة بالكامل.

وأضاف البيان: "تمت السيطرة على الحريق وإخماده في الساعة 22.05 (19.05 بتوقيت موسكو). ولم تقع إصابات خلال ذلك".

المصدر: نوفوستي

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