حادث سير يتحول إلى "مهرجان ألعاب نارية"

قالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، إن النيران اشتعلت في شاحنة محملة بالألعاب النارية، على طريق السيارات السريع في مقاطعة أكمولا في شمال البلاد.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "في الساعة 21.26 (18.26 بتوقيت موسكو) اشتعلت النيران في شاحنة نصف مقطورة من طراز داف كانت محملة بالألعاب النارية، وذلك عند الكيلومتر 212 من طريق نور سلطان - شتشوتشينسك السريع، وبلغت مساحة الحريق 30 مترا مربعا.

وشدد البيان على أن كابينة الشاحنة لم تتضرر جراء الحريق، واحترقت نصف المقطورة بالكامل.

وأضاف البيان: "تمت السيطرة على الحريق وإخماده في الساعة 22.05 (19.05 بتوقيت موسكو). ولم تقع إصابات خلال ذلك".

المصدر: نوفوستي