لحظة ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا

تاريخ النشر:04.12.2021 | 18:55 GMT | فيديوهات
سجلت الكاميرا ثوران بركان جبل سيميرو شرق جزيرة جاوة الإندونيسية، وتصاعد سحب الرماد من فوهته قبل تدفق حممه المصهورة.
المصدر: شبكات التواصل + وكالات
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