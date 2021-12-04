لحظة ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا

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سجلت الكاميرا ثوران بركان جبل سيميرو شرق جزيرة جاوة الإندونيسية، وتصاعد سحب الرماد من فوهته قبل تدفق حممه المصهورة.

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المصدر: شبكات التواصل + وكالات