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لحظة ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا

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سجلت الكاميرا ثوران بركان جبل سيميرو شرق جزيرة جاوة الإندونيسية، وتصاعد سحب الرماد من فوهته قبل تدفق حممه المصهورة.

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مصرع شخص وإصابة 41 جراء ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا
مصرع شخص وإصابة 41 جراء ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا

المصدر: شبكات التواصل + وكالات

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