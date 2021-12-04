شاهد.. كاهن يهين البابا فرنسيس في أثينا
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تعرض البابا فرنسيس للإهانة من قبل قسّ من الروم الأرثوذكس نعته بـ"الهرطوقي" لدى وصوله للقاء رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان خلال زيارة إلى أثينا.
وبعد أن نعت الرجل البابا وسقط أرضا، قبضت عليه الشرطة واقتادته بعيدا عن المكان.
يذكر أن انقسام الكاثوليك والأرثوذكس حول مجموعة من القضايا الدينية وقع منذ نحو ألف ومئتي عام.
المصدر: أ.ب.
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