أوكرانيا.. تدريبات عسكرية قرب حدود بيلاروس

انتشرت في بعض وسائل الإعلام، لقطات فيديو ظهرت فيها قوات أوكرانية، وهي تنفذ تدريبات بالقرب من حدود بيلاروس.

وخلال هذه التمرينات تدرب العسكريون الأوكرانيون "على التصدي لمحاولات مهاجرين غير الشرعيين اقتحام الحدود الأوكرانية -البيلاروسية والتسلل إلى أوكرانيا، للانتقال لاحقا إلى الاتحاد الأوروبي.

Украинские военные провели учения возле границы с Белоруссией. Они тренировали пресечение попыток мигрантов проникнуть в страну. pic.twitter.com/L1AgvNszYV — Известия (@izvestia_ru) December 4, 2021

المصدر: إزفيستيا