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قوات الأسطول الروسي تتدرب على القتال في القطب الشمالي

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استعرضت قوات الأسطول الشمالي أمام القيادات العسكرية في الجيش الروسي قدراتها على القتال في ظروف الصقيع القاتل في منطقة القطب الشمالي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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