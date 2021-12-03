قوات الأسطول الروسي تتدرب على القتال في القطب الشمالي
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استعرضت قوات الأسطول الشمالي أمام القيادات العسكرية في الجيش الروسي قدراتها على القتال في ظروف الصقيع القاتل في منطقة القطب الشمالي.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
استعرضت قوات الأسطول الشمالي أمام القيادات العسكرية في الجيش الروسي قدراتها على القتال في ظروف الصقيع القاتل في منطقة القطب الشمالي.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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