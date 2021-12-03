بالفيديو.. فيضانات بسبب العاصفة والأمواج العالية في سوتشي الروسية
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ضربت عاصفة قوية ساحل مدينة سوتشي الروسية الواقعة على البحر الأسود، وأظهرت لقطات أن العاصفة تسببت في موجات عالية في البحر وغمرت شوارع المدينة واقتلعت عشرات الأشجار فيها.
ووفقًا لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية، بلغت سرعة الرياح 33 مترا في الثانية خلال العاصفة.
المصدر: رابتلي
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