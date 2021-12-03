روسيا.. مطاردة هوليودية وشرطية تطلق النار على سيارة مراهق لإيقافها

ظهر على شبكة الإنترنت، مقطع فيديو للشرطة وهي تلاحق مراهقا في سيارة معتمة النوافذ في فولجسكي بمقاطعة فولغوغراد الروسية.

وظهر في الشريط، الذي نشرته مديرية الشؤون الداخلية بالمقاطعة، عنصر الشرطة وهو يطلق الرصاص من سلاحه في الهواء كتحذير، ومن ثم يستهدف عجلات سيارة السائق المتهور.

ووفقا للمتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، استمر الجاني في القيادة حتى بإطارات مثقوبة، واصطدم بضابط شرطة ومن ثم اصطدم بسيارة رسمية وحاول الفرار لكنه وقع في قبضة الشرطة.

واتضح أنه كان مراهقا يبلغ من العمر 16 عاما. وتم فتح قضية جنائية ضده بتهمة استخدام العنف ضد موظف حكومي.

لم يصب أحد خلال إطلاق النار، وأظهر تحقيق رسمي أن ضابط الشرطة تصرف بشكل قانوني.

المصدر: نوفوستي