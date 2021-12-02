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بالفيديو.. حفلة وداع ميركل مع مراسم عسكرية في برلين

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شهدت العاصمة الألمانية الخميس 2 ديسمبر حفلة وداع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع مراسم عسكرية وذلك قبل أسبوع من انتهاء مغادرتها لمنصبها.

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ميركل تكشف سبب اختيارها أغنية مغنية البانك الألمانية نينا هاغن في حفل وداعها
ميركل تكشف سبب اختيارها أغنية مغنية البانك الألمانية نينا هاغن في حفل وداعها

المصدر: أ.ب.

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