بالفيديو.. حفلة وداع ميركل مع مراسم عسكرية في برلين

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شهدت العاصمة الألمانية الخميس 2 ديسمبر حفلة وداع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع مراسم عسكرية وذلك قبل أسبوع من انتهاء مغادرتها لمنصبها.

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المصدر: أ.ب.