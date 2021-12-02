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ثلاث مرات على الأقل .. من أطفأ الأضواء خلال لقاءات المسؤولين الكبار في ستوكهولم؟

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أظهرت فيديوهات من العاصمة السويدية ستوكهولم انطفاء الأنوار عدة مرات خلال لقاءات كبار المسؤولين من بلدان العالم اليوم الخميس.

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انطفاء الأنوار خلال مباحثات لافروف وشميد يثير مرح المشاركين
انطفاء الأنوار خلال مباحثات لافروف وشميد يثير مرح المشاركين

وبين المسؤولين "الأكثر تضررا" بانطفاء الأضواء كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حيث أطفئت الأنوار لبعض لحظات خلال لقائه مع نظيرته البريطانية ليز تراس.

وحدث ذلك أيضا أثناء لقاء لافروف مع الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد.

كما أظهر فيديو انطفاء النور أثناء لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا.

المصدر: RT

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