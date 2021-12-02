7200 عريس وعروس.. صنعاء تشهد أكبر زفاف جماعي في تاريخ اليمن وعبد الملك الحوثي يخاطبهم عبر شاشة ضخمة

شهدت ساحة جامع الصالح في صنعاء اليوم الخميس أكبر حفل زفاف جماعي في تاريخ اليمن، جمع 7200 عريس وعروس بمباركة من زعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي الذي خاطب الجمع عبر الشاشة.

ورغم أن هذا العدد قياسي في اليمن إلا أنه لم يصبح كذلك على مستوى العالم، إذ شهدت كوريا الجنوبية عام 2009 حفل زواج جماعي كان الأضخم وضم 20 ألف عريس وعروس.

المصدر: رابتلي