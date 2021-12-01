 
مباشر

بالفيديو.. اكتشاف قصر الملك "سين إيدنام" في العراق

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rv51

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة العراقية عن اكتشاف أثري لقصر الملك "سين إيدنام" من الحقبة الأمورية المبكرة في موقع لارسا الأثري بمحافظة ذي قار.

ويذكر أن الملك "سين إيدنام" حكم مدينة لارسا القديمة في الشرق الأدنى من 1785 وحتى 1778 قبل الميلاد.

المصدر: رابتلي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا