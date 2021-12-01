بالفيديو.. اكتشاف قصر الملك "سين إيدنام" في العراق

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة العراقية عن اكتشاف أثري لقصر الملك "سين إيدنام" من الحقبة الأمورية المبكرة في موقع لارسا الأثري بمحافظة ذي قار.

ويذكر أن الملك "سين إيدنام" حكم مدينة لارسا القديمة في الشرق الأدنى من 1785 وحتى 1778 قبل الميلاد.

المصدر: رابتلي