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بالفيديو.. الجمهور يودع الموسيقار الكبير ألكساندر غرادسكي إلى مثواه الأخير

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جرت اليوم الأربعاء في موسكو مراسم تأبين وتوديع الموسيقار والمغني الروسي البارز ألكساندر غرادسكي الذي توفي نهاية الأسبوع الماضي عن عمر يناهز الـ 72 عاما بعد إصابة بكورونا.

ويظهر فيديو الجماهير وهي تودع الموسيقار بالتصفيق والهتافات.

المصدر: رابتلي

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