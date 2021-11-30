بالفيديو من غزة.. مدرس فلسطيني يطور روبوتا يتحدث بالعربية لمساعدة التلاميذ
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ابتكر أستاذ العلوم في مدرسة البسمة الحديثة في قطاع غزة حسن الرازي روبوتا مساعدا لتحفيز الإبداع في الفصول الدراسية، ونشرت "رابتلي" فيديو من المدرسة يظهر الروبوت أثناء العمل.
ويدخل الروبوت إلى الفصل كل صباح، ويحيي الطلاب ويسألهم عن أحوالهم ويتمنى لهم يوما سعيدا. ويحاول الأستاذ بهذه الطريقة جذب انتباه الأطفال إلى دراستهم.
المصدر: رابتلي
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