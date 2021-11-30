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مشاهد من مشاركة الرئيس المصري في مراسم افتتاح معرض "آيدكس" للصناعات الدفاعية

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شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاثنين 29 نوفمبر في مراسم افتتاح معرض "آيدكس" للصناعات الدفاعية في القاهرة.

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مصدر: رابتلي

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