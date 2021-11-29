شاهد بالفيديو.. رجل روسي يحاول دخول محل تجاري وهو يمتطي حصانا

نشرت إدارة الشرطة في مقاطعة كورسك الروسية لقطات لكاميرا في أحد المحال التجارية ببلدة كارل ليبكنيخت، تظهر محاولة رجل دخول المنشأة وهو يمتطي حصانا.

وفشلت محاولات الرجل الدخول إلى المكان ووقع في قبضة الشرطة التي وصلت إلى مكان "الحادث". وقال أفراد الشرطة إن الرجل كان يحمل "سيفا عربيا" أيضا.

وقامت الشرطة بإنزال الرجل بالقوة عن الحصان. وقال الرجل إن حصانه كان يتضور جوعا، فوصل على الحصان إلى المحل لإطعامه.

المصدر: رابتلي