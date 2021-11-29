شاهد عملية وضع صاروخ "يارس" الاستراتيجي داخل منصة الإطلاق
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من عملية نقل ووضع صاروخ "يارس" الباليستي الاستراتيجي داخل منصة الإطلاق تنفذها وحدة قوات الصواريخ الروسية في كوزيلسك بمقاطعة كالوغا الروسية.
وجرت العملية ضمن خطوات إعادة تسليح قوات الصواريخ الروسية وتزويدها بأحدث منظومات الصواريخ وتحديث البنية التحتية وتحسين ظروف خدمة العسكريين في هذه القوات.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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