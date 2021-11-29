 
مباشر

شاهد عملية وضع صاروخ "يارس" الاستراتيجي داخل منصة الإطلاق

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ruia

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من عملية نقل ووضع صاروخ "يارس" الباليستي الاستراتيجي داخل منصة الإطلاق تنفذها وحدة قوات الصواريخ الروسية في كوزيلسك بمقاطعة كالوغا الروسية.

وجرت العملية ضمن خطوات إعادة تسليح قوات الصواريخ الروسية وتزويدها بأحدث منظومات الصواريخ وتحديث البنية التحتية وتحسين ظروف خدمة العسكريين في هذه القوات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا