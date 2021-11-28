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عبد المجيد تبون يدلي بصوته في الانتخابات المحلية

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أدلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بصوته صباح يوم السبت في مدرسة أحمد عروة بالعاصمة الجزائر في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية الجزائرية.

وقال تبون بعد الإدلاء بصوته إن هدف الانتخابات "هو الوصول إلى مؤسسات شرعية بأتم معنى الكلمة، وهو ما وصلنا إليه".

المصدر: وكالات

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