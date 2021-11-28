الصين تكمل بناء أول طريق سريع عابر للصحراء

أكملت الصين المراحل الرئيسية لبناء أول طريق سريع عابر للصحراء في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين.

ويمتد الطريق السريع S21 Altay-Urumqi الذي يبلغ طوله 343 كم والذي يربط محافظة ألتاي بالعاصمة الإقليمية أورومتشي إلى أكثر من 150 كيلومترًا عبر الصحراء. وخلال بناء الطريق تم استخدام أنواع الأسفلت الخاصة الصالحة للظروف الجغرافية المختلفة على طول الطريق.

ومن المتوقع أن يختصر الطريق السريع الجديد وقت السفر إلى أربع ساعات.

المصدر: CCTV