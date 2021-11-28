إنزال كاسحة الألغام الروسية الحديثة "أناتولي شليموف"

أقيم حفل إنزال كاسحة الألغام الحديثة "أناتولي شليموف" في حوض بناء السفن سريدني-نيفسكي في سان بطرسبرغ يوم الجمعة.

وكاسحة "أناتولي شليموف" هي سابع كاسحة ألغام بحرية من نوع "الكسندريت" يطورها المصنع في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 12700، حيث بدأ العمل على بناء هذه السفينة في يوليو عام 2019، ومن المفترض تسليمها إلى سلاح البحرية الروسي عام 2022.

المصدر: رابتلي