بوتين يمنح هدية رمزية لزعيمي أرمينيا وأذربيجان

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غصنين للزيتون إلى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف كرمز للسلام والازدهار.

وقدم الرئيس الروسي هذه الهدية لزعيمي أرمينيا وأذربيجان يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب نتائج المفاوضات الثلاثية بشأن كاراباخ في سوتشي.

وقال بوتين: "هديتنا لكل من الأصدقاء الأرمن والأصدقاء الأذربيجانيين. غصن زيتون يرمز إلى السلام والازدهار. آمل أنه سيتم تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها اليوم وهي أن ستخلق الظروف للخطوات التالية في تطبيع العلاقات في جنوب القوقاز ككل."

وخلال المؤتمر الصحفي قال الرئيس الروسي إن الطرفين اتفقا حول عدد من القضايا الرئيسية بما فيها تحديد حدود أرمينيا وأذربيجان بحلول نهاية هذا العام.

المصدر: رابتلي