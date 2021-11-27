إصابة مراسلة خلال تدافع بعد المؤتمر الصحفي للرئيس الأوكراني

أصيبت مراسلة إحدى القنوات الأوكرانية في تدافع وقع بعد المؤتمر الصحفي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف مساء اليوم الجمعة.

وسجلت الكاميرات محاولات حراس زيلينسكي لإبعاد ممثلي وسائل الإعلام الذين أرادوا طرح أسئلة على الرئيس الأوكراني عقب نهاية المؤتمر الصحفي الذي استمر عدة ساعات. وأدى التدافع إلى سقوط مراسلة على الأرض.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من القناة التلفزيونية أو إدارة الرئاسة الأوكرانية.

المصدر: رابتلي