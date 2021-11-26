البابا فرانسيس يستقبل الرئيس الفرنسي في الفاتيكان

استقبل البابا فرانسيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح يوم الجمعة في الفاتيكان حيث أجريا محادثات خاصة استمرت ساعة تقريبا.

وعقب المحادثات تبادل الرئيس الفرنسي وبابا الفاتيكان الهدايا، حيث منح ماكرون للبابا سيرة ذاتية للقديس إغناطيوس دي لويولا وأهدى البابا لماكرون بعض كتاباته البابوية الأخيرة.

المصدر: وكالات