مقاتلتان فرنسيتان تحلقان فوق العاصمة الكرواتية

نفذت طائرتان فرنسيتان من طراز رافال تحليقات فوق الجزء التاريخي للعاصمة الكرواتية زغرب اليوم الخميس.

جاء ذلك في الوقت الذي غادر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش المبنى الحكومي في ساحة سان ماركو للتنزه في زغرب.

والتقى ماكرون وبلينكوفيتش بالمخترع ورائد الأعمال الكرواتي ماتي ريماك، المعروف بشركته للسيارات الكهربائية ريماك أوتوموبيلي التي تصنع سيارة نيفيرا الخارقة والتي تعتبر أسرع سيارة كهربائية، حيث تبلغ سرعتها القصوى 258 ميلاً في الساعة.

وتم توقيع عقد شراء المقاتلات الفرنسية المستعملة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكرواتيا التي تعتبر الزيارة الأولى الرسمية للرئيس الفرنسي لكرواتيا منذ استقلالها.

المصدر: وكالات