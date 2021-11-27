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الرئيس البرازيلي يتعرض لصيحات استهجان أثناء منحه وساما في مجلس النواب

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قوبل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بصيحات استهجان وهتافات "إبادة جماعية" أثناء منحه وسام الاستحقاق التشريعي في مجلس النواب.

 وسُمعت صفارات وهتافات "إبادة جماعية" أثناء صعود الرئيس البرازيلي إلى المنصة لتسلم الوسام.

وتلقي المعارضة باللوم على بولسونارو في الأزمة والتقاعس عن العمل أثناء تفشي جائحة كورونا مما أدى إلى وفاة آلاف البرازيليين.

المصدر: وكالات

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