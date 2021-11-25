مقاتلات سو-35 إس تنفذ مناورات معقدة أثناء التدريبات
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نفذ طيارو فوج الطيران التابع للمنطقة العسكرية الغربية الروسية المتمركزة في منطقة لينينغراد معارك جوية تدريبية عالية المناورة خلال التدريبات في كاريليا.
وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن أطقم مقاتلات سو-35 إس نفذت معركة جوية اعترضت وضربت خلالها طائرات مأهولة وغير مأهولة تابعة للعدو المفترض.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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