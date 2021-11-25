متظاهرون يحرقون مكاتب للأحزاب السياسية في السليمانية
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أضرم طلبة محتجون النار أمام مكاتب الأحزاب السياسية الكردية في محافظة السليمانية شمالي العراق يوم الأربعاء، معربين عن غضبهم من استمرار تعليق صرف المنح.
وسبق أن أفاد مراسل RT في العراق بوقوع صدامات بين طلبة محتجين وقوات الأمن في محافظة السليمانية، حيث توجه المحتجون إلى السوق القديمة وسط المدينة.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية لتفريق المحتجين، بينما رشق بعض المحتجين الحجارة في الرد على قوات الأمن.
المصدر: AP + RT
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