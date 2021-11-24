محمد بن زايد لحرس الشرف التركي: مرحبا عسكر!
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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراسم الاستقبال الرسمية لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القصر الرئاسي عقب وصوله إلى أنقرة اليوم الأربعاء.
وتعتبر زيارة ولي عهد أبوظبي هذه هي الزيارة الرسمية الأولى له إلى تركيا منذ عام 2012 وأول زيارة على أعلى مستوى منذ تدهور العلاقات بين تركيا والإمارات.
المصدر: وكالات
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