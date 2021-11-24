اكتشاف نفق أثري حجري في بلدة لبنانية بعد جفاف نبعها

فوجئ سكان بلدة الغزيلة في قضاء عكار الببناني باكتشاف نفق وجدران مزخرفة تعود إلى أكثر من مئة عام بسبب جفاف أصاب نبع البلدة.

وعملت البلدية على البحث عن سبب الظاهرة المستجدة وأطلقت ورشة عمل لإعادة كشف النفق الحجري الذي بني في حقبة العثمانيين لتأمين مياه نبعين تحت الأرض وجرها في تلك الحقبة.

وقال أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية نافذ الأحمر: "طبعا تاريخيا تعود إلى العهد العثماني 100%، عكار كانت جزءا من ولاية طرابلس. كان أهم قضاء في عكار يتبع لولاية طرابلس. وكانت عكار أقدم الأقضية التي كانت تابعة لولاية طرابلس، وهي أقضية كبيرة في لبنان حتى جبيل وفي سوريا حتى اللاذقية".

بدوره قال محمد الأسعد رئيس بلدية الغزالة في قضاء عكار: "طبعا عثماني وليس روماني أكيد. وأنا أرجح وأميل إلى التأكيد أنه من القرن السابع عشر يعني 1600 أو إلى بدايات القرن الثامن عشر في هذه الفترة كان هناك نوع من النهضة العمرانية في مناطق كثيرة بعكار""

وطالب الأسعد وزارة السياحة بوضع النفق على الخريطة السياحية وتسجيله ضمن المعالم الأثرية السياحية، إضافة إلى بعض المنازل القديمة في البلدة والتي يعود عمرانها إلى العهد العثماني.

المصدر: رابتلي