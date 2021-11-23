هبوط عمودي لمقاتلة إيطالية على متن حاملة الطائرات "الملكة اليزابيث"

نفذت مقاتلة إيطالية من طراز إف 35 هبوطا عموديا على متن حاملة الطائرات "الملكة اليزابيث" وذلك وسط تواصل عمليات البحث عن حطام طائرة "إف 35 بي لايتينغ 2" التي تحطمت في البحر المتوسط.

وأصبحت إيطاليا دولة ثالثة تنضم إلى عملية البحث عن حطام المقاتلة المنكوبة.

وتحطمت مقاتلة بريطانية "إف 35" أقلعت من على متن حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" الأربعاء الماضي، خلال عملية طيران روتينية في أجواء المتوسط.

المصدر: وكالات