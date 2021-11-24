من قمرة قيادة مقاتلة سو-30 التابعة لـ "الفرسان الروس" أثناء تحليقها فوق دبي
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من داخل قمرة مقاتلة "سو-30 إس إم" التابعة لفريق "الفرسان الروس" أثناء أدائها عرضا جويا بهلوانيا على هامش معرض دبي للطيران Dubai Airshow 2021.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم الطيران البهلواني "الفرسان الروس" عادت إلى كوبينكا في مقاطعة موسكو بعد المشاركة في معرض دبي للطيران Dubai Airshow – 2021.
المصدر: وكالات + وزارة الدفاع الروسية
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