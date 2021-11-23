بايدن يشارك في توزيع "عشاء عيد الشكر" للقوات الأمريكية
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زار الرئيس الأمريكي جو بايدن وعقيلته جيل قاعدة فورت براغ العسكرية بولاية نورث كارولينا للمشاركة في "حفل الأصدقاء" مع العسكريين وقوات الجيش وعائلاتهم.
ويجمع مصطلح "حفل الأصدقاء" أو friendsgiving بين كلمتي "صديق" و"عيد الشكر" وهو عبارة عن وجبة طعام كبيرة بين الأصدقاء خلال موسم عيد الشكر.
وبعد كلمته التهنئة شارك الرئيس الأمريكي وزوجته في توزيع عشاء عيد الشكر للعسكريين الحاضرين للحفل.
المصدر: AP
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