شاهد كيف استقبل المهاجرون على حدود بيلاروس سقوط الثلج

سقط أول ثلج بمنطقة إقامة المهاجرين على حدود بلاروس وبولندية، ورغم القلق إزاء اقتراب برد الشتاء، أثار ذلك فرح الأطفال وحتى بعض الكبار الذين يرى بعضهم الثلج للمرة الأولى في حياتهم.

В центре "Брузги" на белорусской границе выпал снег. Дети пытаются делать снежных ангелов, играют в снежки, взрослые пробуют снег на вкус - многие никогда его не видели.https://t.co/Gz3bvT1KPUpic.twitter.com/yNiyse5cAx — Лара (и снова я-можно просто Дуся) (@45I70Vy1BSoX2ZX) November 23, 2021