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شاهد كيف استقبل المهاجرون على حدود بيلاروس سقوط الثلج

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شاهد كيف استقبل المهاجرون على حدود بيلاروس سقوط الثلج
Sputnik
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سقط أول ثلج بمنطقة إقامة المهاجرين على حدود بلاروس وبولندية، ورغم القلق إزاء اقتراب برد الشتاء، أثار ذلك فرح الأطفال وحتى بعض الكبار الذين يرى بعضهم الثلج للمرة الأولى في حياتهم.

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