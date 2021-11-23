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دخان يتصاعد فوق منهاتن جراء حريق اندلع في ناطحة سحاب

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يظهر مقطع فيديو أعمدة دخان سوداء تتصاعد وسط منهاتن في نيويورك يوم الاثنين.

ووفقًا لإدارة الإطفاء المحلية فإن حريقا اندلع في الطابق العاشر من مبنى مكون من 49 طابقًا قيد الإنشاء صباح يوم الاثنين.

وتمكنت وحدة تضم 78 رجل إطفاء من إخماد النيران.

المصدر: رابتلي

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