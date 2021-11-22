شاهد.. الهنود يسبحون في شوارع مغمورة بمياه الفيضانات

شوهد الهنود يتحركون في الماء، وبعضهم يسبحون في شوارع مغمورة ببلدة تيروباتي في ولاية أندرا براديش الغارقة جراء فيضانات غزيرة ضربت المنطقة الأسبوع الأخير.

وارتفع منسوب المياه في عدة مناطق من تيروباتي مع مئات القرى الصغيرة في المنطقة، حتى مستوى الطابق الأول من المنازل.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن ما لا يقل عن 41 شخصا لقوا مصرعهم وفقد أكثر من 100 شخص في ولاية أندرا براديش نتيجة الرياح الموسمية الغزيرة والفيضانات.

المصدر: وكالات