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5 طائرات من القوات الجوية الأميرية ترافق طائرة سلطان عمان لدى دخوله أجواء قطر

فيديوهات

5 طائرات من القوات الجوية الأميرية ترافق طائرة سلطان عمان لدى دخوله أجواء قطر
سلطان عمان
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أظهر مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، 5 طائرات من القوات الجوية الأميرية العمانية، برفقة طائرة سلطان عمان، هيثم بن طارق، لدى دخولها الأجواء القطرية.

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وتوجه سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، إلى دولة قطر في زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT

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