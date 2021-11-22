5 طائرات من القوات الجوية الأميرية ترافق طائرة سلطان عمان لدى دخوله أجواء قطر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsh6
أظهر مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، 5 طائرات من القوات الجوية الأميرية العمانية، برفقة طائرة سلطان عمان، هيثم بن طارق، لدى دخولها الأجواء القطرية.
٥ طائرات من القوات الجوية الأميرية رافقت طائرة جلالة #السلطان المعظم لدى دخولها الأجواء القطرية pic.twitter.com/3BDfHCNR5x— Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) November 22, 2021
وتوجه سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، إلى دولة قطر في زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز العلاقات بين البلدين.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.