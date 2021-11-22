5 طائرات من القوات الجوية الأميرية ترافق طائرة سلطان عمان لدى دخوله أجواء قطر

أظهر مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، 5 طائرات من القوات الجوية الأميرية العمانية، برفقة طائرة سلطان عمان، هيثم بن طارق، لدى دخولها الأجواء القطرية.

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٥ طائرات من القوات الجوية الأميرية رافقت طائرة جلالة #السلطان المعظم لدى دخولها الأجواء القطرية pic.twitter.com/3BDfHCNR5x — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) November 22, 2021

وتوجه سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، إلى دولة قطر في زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT