لحظة دهس سيارة عددا من المشاركين في مسيرة عيد الميلاد بولاية ويسكونسن الأمريكية

قالت السلطات في واوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية إن بعض الأشخاص قتلوا عندما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أحد عروض عيد الميلاد بالمنطقة، أمس الأحد.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة حمراء اللون مسرعة تخترق المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان بدا أن الشرطة تُطلق النار على السيارة قبل اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

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المصدر: RT