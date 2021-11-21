 
مباشر

الخرطوم.. الشرطة تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsc6

خرج المتظاهرون إلى شوارع الخرطوم اليوم الأحد مستمرين في احتجاجهم على أزمة القيادة في البلاد، رغم توقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.

إقرأ المزيد
السودان.. النص الكامل للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك
السودان.. النص الكامل للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك

وأظهرت مشاهد نشرتها لجان المقاومة في أم درمان متظاهرين في شوارع الخرطوم والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

المصدر: أ.ب.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا