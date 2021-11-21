الخرطوم.. الشرطة تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع
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خرج المتظاهرون إلى شوارع الخرطوم اليوم الأحد مستمرين في احتجاجهم على أزمة القيادة في البلاد، رغم توقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.
وأظهرت مشاهد نشرتها لجان المقاومة في أم درمان متظاهرين في شوارع الخرطوم والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
المصدر: أ.ب.
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