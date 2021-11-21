الخرطوم.. الشرطة تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع

خرج المتظاهرون إلى شوارع الخرطوم اليوم الأحد مستمرين في احتجاجهم على أزمة القيادة في البلاد، رغم توقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.

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وأظهرت مشاهد نشرتها لجان المقاومة في أم درمان متظاهرين في شوارع الخرطوم والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

المصدر: أ.ب.