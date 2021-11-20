بالفيديو.. فيضانات عارمة في الهند ومروحيات الجيش تجلي سكان المناطق الأكثر تضررا
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قالت السلطات الهندية إن 17 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وفقد العشرات في ولاية أندرا براديش جنوب الهند بعد أيام من هطول أمطار غزيرة هناك.
وأظهر فيديو من منطقة أنانتابور أن مروحيات القوات الجوية الهندية تجلي السكان من الأحياء الأكثر تضررا جراء الفيضانات.
المصدر: أ.ب.
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